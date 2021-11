Dalla caccia alle streghe alla violenza contro le donne: un incontro a Solbiate Olona

A Solbiate Olona, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne si parlerà di streghe, cinema e letteratura, in un incontro in programma giovedì 25 novembre alle 21 al Centro culturale.

L’incontro, intitolato “La caccia alle streghe. L’origine della violenza?”, è organizzato dall’assessorato alla Cultura e vedrà la partecipazione di Marcella Colombo, Davide Colombo e Ivan Vaghi.

Incontro ad ingresso libero (obbligatori green pass, mascherina e distanziamento).

Qui la locandina dell’incontro