Dalla Lucania a Busto Arsizio, Angela Matera presenta “Sud”

Domenica 14 novembre alle ore 17, sarà presentato alla Galleria Boragno il libro “Sud” di Angela Matera, edito da Albaccara, con introduzione di Giovanni Caserta. «Il mio Sud – racconta l’autrice – non è un luogo, ma uno stato latente dell’anima. Ci sono tanti Sud al mondo: tutti li ho amati e tutti li amo dello stesso affetto».

Il sud, frontiera apparentemente fisica, poiché come diceva Bellavista “Si è sempre meridionali di qualcuno”, spinge l’autrice a una ricerca interiore, fatta di ricordi del natio borgo selvaggio (Miglionico in Lucania, nella splendida provincia di Matera) e di sensazioni raccolte nei viaggi in altri sud del mondo, come nella migliore tradizione della letteratura del Novecento. L’autrice riesce a far emergere la magia dei ritmi e delle tradizioni di un paesaggio bucolico e selvaggio, cui vengono paragonati i luoghi della Tunisia che ha esplorato in un viaggio da adulta.

“Sud” apre a una riflessione sulla civiltà e sul rapporto non sempre coincidente tra sviluppo e progresso che come sottolineava Pier Paolo Pasolini non sono sinonimi, anzi. Lo sviluppo si cala dall’alto, come spesso è capitato al sud colonizzato, il progresso è una conquista dal basso, che promana dal popolo.

Alla presentazione interverranno il giornalista Michele Mancino e l’editore Carmelo Corrado Occhipinti. A tutti i presenti sarà offerto uno speciale omaggio della tradizione lucana.