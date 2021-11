Dalla Regione Lombardia 233 mila euro per il lago di Ganna

“Regione Lombardia si dimostra ancora una volta attenta al suo patrimonio territoriale, con particolare riguardo per i suoi meravigliosi laghi”. Giacomo Cosentino, capogruppo di Lombardia Ideale al Consiglio regionale, commenta così l’intervento della Giunta lombarda che ha disposto il finanziamento di un importante progetto per la Riserva Lago di Ganna per il valore di 233.000 euro.

“Il territorio delle nostre valli – dichiara Cosentino – ha bisogno di essere preservato, curato e sostenuto concretamente. Ho personalmente promosso un incontro – fa sapere – tra il Comune e l’Ente Parco Campo dei Fiori con oggetto il lago di Ganna. Ci siamo confrontati sulle esigenze e abbiamo trovato una misura di finanziamento regionale idonea a questo tipo di lavori – prosegue il Consigliere – e grazie a questa sinergia, siamo riusciti a ottenere il finanziamento per far partire i lavori di un progetto atteso da anni. Si tratta – sottolinea ancora l’esponente regionale – dell’ennesimo finanziamento non solo per il Comune di Valganna, ma in generale per l’Alto Varesotto. Dopo le risorse stanziate per la pista ciclo-pedonale sul Lago di Ghirla, l’ampliamento del cimitero di Ganna, gli interventi per il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle strade, si sta proseguendo con ulteriori investimenti. Ancora una volta – rimarca Cosentino – Regione Lombardia si dimostra vicina ai piccoli Comuni e alle nostre splendide valli e posso annunciare che nei prossimi mesi ci saranno altri stanziamenti volti a tutelare e valorizzare il territorio”.

Esprime soddisfazione anche il sindaco di Valganna, Bruna Jardini: “Non posso fare altro che ringraziare nuovamente il Consigliere Cosentino per il costante impegno ed esprimere gratitudine verso Regione Lombardia, per la vicinanza e i contributi stanziati ai piccoli comuni”

IL PROGETTO

L’intervento finanziato, richiesto dal Parco Campo dei Fiori e dal Comune di Valganna, ha come finalità principale la conservazione di questo specchio d’acqua, importante per la sua biodiversità oltre che per il valore paesaggistico.

Il progetto si basa su uno studio molto approfondito per determinare lo stato di salute del lago in relazione di possibili criticità legate al restringimento e all’interramento del bacino.

Oltre alla riqualificazione dello specchio principale il progetto si è concentrato sulla riqualificazione delle aree umide, stagni o pozze considerati habitat prioritari per le specie autoctone.

Ulteriori interventi sono finalizzati alla riformazione e/o rigenerazione del prato da lisca e del micro-habitat collegato, al taglio e contenimento di specie esotiche e ad una riduzione di un eccesso di vegetazione tra la strada provinciale e la riva del lago, oltre alla ripiantumazione di specie autoctone.

L’intervento è inoltre una buona occasione per migliorare l’aspetto paesaggistico e la fruizione didattica e ricreativa della Riserva attraverso la costruzione di un percorso che dalla Badia di Ganna si estende fino a San Gemolo sul versante orientale con la creazione di punti di osservatore per la flora e la fauna dell’area palustre e cartelli didattici.