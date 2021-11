Dalla Regione oltre 3 milioni di euro per finanziare corse aggiuntive di bus e treni anche a Varese

Oltre tre milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale dell’area Como-Lecco-Varese e 295.000 euro per il servizio ferroviario Trenord. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato la delibera per l’erogazione dei contributi.

Si tratta di fondi stanziati per rimodulare le corse del trasporto pubblico, operazione che si è resa necessaria per fronteggiare le limitazioni alla capienza dei mezzi dovute alla pandemia nel secondo semestre 2021. I fondi stanziati in Lombardia ammontano a 32,5 milioni, tre milioni dei quali sono destinati anche alla provincia di Varese.

«Abbiamo approvato questa delibera operativa – ha spiegato l’assessore Terzi – non appena sono state rese disponibili le risorse aggiuntive che attendevamo dal Governo. Gli importi nascono dalle necessità segnalate dai singoli tavoli prefettizi, incaricati dal Governo di definire e programmare i servizi aggiuntivi per il trasporto pubblico in relazione all’emergenza pandemica. Nel primo semestre il fabbisogno stimato regionale a valere sullo stanziamento ministeriale ammontava a circa 29,3 milioni di euro, a cui ora si aggiungono i 32,5 milioni di euro per la seconda parte del 2021. Ricordo poi che la Lombardia è tra le poche Regioni in Italia a mettere consistenti risorse autonome per il trasporto pubblico locale, con un finanziamento annuale di oltre 400 milioni di euro per integrare il Fondo nazionale trasporti (Fnt)».