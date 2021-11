Dalla Via Francisca ad Astor Piazzolla, novembre di eventi alla biblioteca di Gazzada Schianno

Dopo il buon riscontro avuto dagli eventi proposti dalla Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno nel mese di ottobre, il programma delle iniziative prosegue anche a novembre con varie proposte.

Dalle 14 alle 16 di sabato 6 novembre una gita sul tracciato della Via Francisca nel territorio di Gazzada Schianno organizzata dall’associazione “GuardAvanti onlus per il futuro dei bambini” con tappe nel parco di Villa de Strens, in Villa Cagnola e nei nuclei storici di Gazzada e Schianno. Sarà una offerta per famiglie e ragazzi/bambini in cui le bellezze del paesaggio verranno rese ancor più interessanti da letture e giochi. Alle 16 presso la Biblioteca di Gazzada Schianno verrà presentata la nuova guida della Via Francisca e a seguire uno spettacolo teatrale.

Nel primo week end novembrino verrà proposta la seconda parte di “musicAttraverso 2021” che proporrà due eventi dedicati al grande musicista argentino Astor Piazzolla. Sabato 6 novembre alle ore 21 presso la sala teatrale dell’Oratorio San Luigi di Schianno verrà proposto il concerto Tanguedia duo, attorno ad Astor Piazzolla, del duo Claudio Farinone alle chitarre e Barbara Tartari al flauto, un concerto interamente dedicato alle musiche di Astor Piazzolla di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita. «Conosco Tanguedia duo da molti anni, sempre ho apprezzato la loro dedizione al lavoro, la loro sensibilità per la musica del maestro Astor Piazzolla. Adesso più che mai mi compiaccio del talentuoso duo e della loro profonda capacità, legata ad una mutua conoscenza dei loro strumenti nonché della loro personalità. Claudio Farinone è un eccellente chitarrista con una stupenda e delicata tecnica come pure Barbara Tartari dotata di un ammirevole fraseggio come lo esige la musica del maestro Astor Piazzolla.Vi auguro un grande successo, nella speranza di futuri ed importanti lavori», dice Laura Escalada Piazzolla.

L’attenzione sulla figura artistica e umana di Astor Piazzolla proseguirà domenica 7 novembre alle ore 16,30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca di Gazzada Schianno con la proiezione del film – documentario Sentiendo a Piazzolla di Pablo Rho e Guillermo Stamponi. “Sintiendo a Piazzolla” è un documentario che ritrae l’elemento malinconico nella musica di Astor Piazzolla (1921-1992), compositore argentino, tra le personalità musicali più importanti del Novecento, affrontando la sua personalità e collegando alcuni episodi della sua vita con alcune sue opere. Si basa sul viaggio in quattro nazioni che il maestro Astor Piazzolla ha dovuto attraversare e si avvale di testimonianze di persone del suo ambiente più intimo: la moglie Laura, il figlio Daniel e tanti altri. Basato su un approccio originale, ruota intorno al rapporto dell’artista con il suo lavoro e in particolare ai sentimenti che trasmette. E ci aiuta a capire come e perché la sua opera s’identifica fortemente con il sentimento di malinconia che pervade la città di Buenos Aires. –

Per accedere agli eventi il green pass è obbligatorio