Dall’associazione Dudù for You di Cislago nuovi doni all’Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio

Quattro tablet per i pazienti del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio e un carrello ospedaliero per la distribuzione delle terapie è quanto ha donato lo scorso 10 novembre l’associazione Dudù for You di Cislago a favore dell’ospedale bustocco.

“I tablet saranno destinati ai pazienti delle camere sterili e permetteranno loro di dialogare con l’esterno e con i familiari. Spezzeranno così l’isolamento di questi malati, in genere trapiantati e/o in chemioterapia: renderanno la solitudine meno faticosa, in quanto alleviata dai rapporti umani, seppur mediati dalla tecnologia” si legge nella nota di ASST Valle Olona.

L’associazione ha inoltre fatto dono di una borsa di studio annuale di 12mila euro per una figura professionale di Psico-oncologo, che sosterrà i pazienti nel percorso psicologico durante la cura.

“Dudù for You” è nata da un gruppo di amici in memoria di Alberto Legnani, conosciuto come Dudù, deceduto nel giugno 2016 a causa di un tumore, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca oncologica.

«La sensibilità dell’associazione Dudù for You si traduce in grande attenzione alle difficoltà che incontrano i nostri pazienti oncoematologici nel cammino terapeutico – afferma il dottor Fabrizio Ciambelli, Direttore della Struttura complessa di Ematologia – . Ringrazio di cuore l’associazione per la costante vicinanza e per l’aiuto concreto ai nostri malati».