De Simone sul report di Legambiente: “Soddisfatto dei risultati raggiunti. Ora altri cinque anni così, per fare il salto di livello”

Per commentare il grande balzo verso l’alto della classifica che il comune di Varese ha fatto nel report di Legambiente “Ecosistema Urbano 2021“ non potevamo che coinvolgere l’assessore all’ambiente uscente Dino De Simone, per il quale il report è un vero e proprio bilancio dei risultati ottenuti in questi anni.

«Il lavoro degli ultimi 5 anni sta dando i suoi frutti – ha spiegato De Simone, da sabato capogruppo di Progetto Concittadin* in consiglio comunale – E i prossimi 5 anni sono essenziali per il salto di qualità: ora Varese è arrivata al 44esimo posto, un po’ sopra la metà della classifica. E se saprà spendere bene i suoi soldi, farà un ulteriore grande salto di livello».

«EcoSistema Urbano è innanzitutto un ottimo strumento per mettersi in competizione con se stessi – ha confessato De Simone – Quella con gli altri comuni è in realtà una competizione da prendere con le molle: ognuno di loro ha una sua specificità, una sua particolarità in cui risulta meglio, anche nel comunicare le informazioni. Penso al verde urbano, dove noi siamo in una posizione molto al di sotto di Matera, e forse siamo stati troppo rigidi nel definire noi stessi… In ogni caso il report è un formidabile indicatore soprattutto delle performances proprie: compilare il modulo da un anno all’altro è determinante nell’autovalutazione».

Il report infatti: «Misura l’impegno di una amministrazione, ed è questa è il principale stimolo che offre alle amministrazioni – continua – Quando compilavamo i moduli con le informazioni che ci venivano richieste, ci rendevamo subito conto se andavamo dalla parte giusta. L’ambiente non è una sensazione, la valutazione non è solo qualitativa: c’è molto di quantitativo e di quantificabile. Se i dati sono buoni, poi c’è anche la bellezza e i risultati. E i dati sono che stiamo aumentando la rete di fognature, i chilometri di ciclabile, le zone pedonali, la forestazione urbana: tutti dati concreti su cui i miglioramenti son visibili. Io oggi posso dirmi veramente contento di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni».

Un altro effetto positivo del report, per De Simone è anche: «Il confronto con le buone pratiche altrui – conclude – Perchè solo dallo scambio di buone pratiche si ha un miglioramento. In questo genere di argomenti, guardare il proprio ombelico non serve a niente. Siamo felici per esempio di essere rientrati con un progetto locale tra i 18 menzionati in tutta Italia. Ma è una bella esperienza, e molto formativa, anche vedere ciò che hanno fatto di bello anche gli altri».