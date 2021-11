Delitti e Grand Hotel di Varese: la biblioteca Bruna Brambilla di Varese riparte dal giallo

A causa della pandemia le attività della Biblioteca Bruna Brambilla si sono interrotte, ma l’attività dei volontari non è venuta meno.

«Oltre agli incontri in streaming con autori e gruppo di lettura abbiamo partecipato ad alcuni bandi ministeriali ottenendo due importanti finanziamenti per acquisto libri e progetti di promozione della lettura per oltre 6.000 euro – spiegano in una nota – E’ stato inoltre sottoscritto tra Auser, Scuola e Comune il “Patto di Comunità” finalizzato a promuovere crescita culturale e coesione sociale. Un’altra buona notizia è che nella primavera scorsa l’Amministrazione Comunale ha deliberato la concessione di nuovi spazi per la Biblioteca al piano terra, che si renderanno disponibili dopo il trasferimento altrove del “centro cucine”».

Intanto, riparte, almeno on line, l’attività tradizionale: il primo “incontro con l’autore” avrà luogo giovedì 18 Novembre alle 17,45, con Roberta Lucato autrice del libro ” Lo spirito dell’Excelsior. Delitto al Grand Hotel di Varese“.

Per partecipare alla presentazione occorre collegarsi on line, a questo link.