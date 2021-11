Dicembre comincia con luci, profumi e colori del Natale a Casbeno

La Parrocchia di San Vittore in Casbeno della Comunità Pastorale S. Antonio Abate Varese, col patrocinio della Provincia di Varese ed in partenariato col Comune di Varese presenta la 18a Edizione del Mercatino di Natale, la cui serata inaugurale sarà sabato 4 dicembre alle 21, con un momento musicale in chiesa.

“Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno”, che si terrà domenica 5 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 19.00, è una giornata all’insegna della solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto a favore di realtà bisognose del territorio e di progetti caritativi in paesi lontani.

CHI PARTECIPA AL MERCATINO

Domenica 5 dicembre 2021 dalle 9 alle 19, oltre agli espositori hobbisti disposti lungo le vie Montebello e Conciliazione, il Mercatino come sempre ospiterà alcune realtà del territorio, scuole, gruppi e associazioni no-profit: Il Gruppo Missionario Parrocchiale, che con molteplici iniziative riesce a garantire fedele e costante sostegno ai missionari, La Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza, che oltre al banchetto in strada gestirà nel cortile la postazione di cioccolata e frittelle, La Scuola Primaria Carducci, sempre presente alle iniziative legate all’oratorio e alla parrocchia grazie all’attivismo dell’Associazione Genitori, Gli amici di Ewe Mama onlus, impegnata in Africa per le missioni francescane, Casa Matteo Varese, luogo di pensiero, di progettazione e di esperienze concrete con i giovani e per i giovani, Polha Varese, Associazione Sportiva Dilettantistica per Disabili, SOS Malnate Junior, con l’iniziativa Natale SO(S)lidale, UICI onlus APS Unione Italiana Ciechi (Sezione Territoriale di Varese) e L’Istituto Maria Ausiliatrice, operante a Casbeno in ambito scolastico educativo dal 1958.

PRESEPI IN MOSTRA IN ATTESA DI ESSERE VINTI

In chiesa saranno esposti uno o più presepi, offerti dai parrocchiani per raccogliere fondi a favore di don Giuseppe Noli, missionario fidei donum in Niger: acquistando a 5 euro un biglietto numerato, chi vorrà potrà tentare la fortuna di portarne a casa uno, con la certezza di aver fatto comunque del bene. L’estrazione dei biglietti avverrà poi domenica 19 dicembre.

LA SETTIMANA DELLA CARITA’

Da sabato 4 a domenica 12, nella cappella invernale della chiesa, avrà luogo anche la “Settimana della carità“, con i banchetti tradizionalmente allestiti, sempre con finalità benefiche, da tre gruppi legati alla parrocchia: il Filo d’Argento, la San Vincenzo e Un cuore per il Mondo.

DAL POZZO DI BABBO NATALE, ALLA MUSICA E ALLE CALDARROSTE: TUTTE LE ATTIVITA’

Quest’anno per i più piccoli arriva il pozzo di Babbo Natale, da cui potranno pescare giocattoli, gadget e sorpresine di ogni genere.

Non mancherà la musica con cinque giovani studenti musicisti varesini: sabato sera la chitarra classica e il flauto del Duo Ambra, domenica pomeriggio tastiera, violino e violoncello del Sunflower Trio.

Inoltre, il cortile della canonica ospita un’altissima magnolia, che alcuni volontari stanno addobbando in questi giorni e che verrà accesa sabato 4 sera per competere, all’imbrunire di domenica durante il mercatino, con le scintille del fuoco del vin brulè e delle caldarroste sul sagrato.

GASTRONOMIA E GOLOSITÀ

Come sempre saranno allestite diverse postazioni di gastronomia e golosità per un momento di ristoro durante il passeggio e lo shopping prenatalizio, soprattutto per il pranzo della domenica, che sarà possibile consumare anche al calduccio all’interno dell’Oratorio, previa esibizione del Green Pass. La novità 2021 sono i cantuccini col Vin Santo al bar dell’Oratorio.

In particolare al Bar dell’Oratorio domenica mattina sarà possibile fare colazione già dalle 7.30 con Brioches calde, caffè, cappuccino, succo d’arancia e per accompagnare il pranzo non mancheranno acqua, vino, birra, bibite.

Sul piazzale della chiesa invece ci saranno caldarroste & vin brulé; nel cortile dell’asilo ci saranno frittelle, cioccolata calda e tè; al banchetto della Carducci ci saranno zucchero filato e “carduccino”; nel giardino dell’oratorio ci saranno le crêpes di Casa Medie.

Inoltre, in oratorio dalle 12 sarà in funzione il ristoratorio, con posti a sedere al coperto (è necessario Green Pass) e un ghiotto e caldo menù d’inverno e street-food, anche d’asporto: Polenta e zola, Polenta e spezzatino, Pasta e fagioli, Cassœula, Panino e salamella, Panino tirolese e patatine fritte.

FINALITÀ DEL MERCATINO 2021

L’utile di questa 18esima edizione è destinato alla Caritas Parrocchiale, sempre impegnata a risolvere situazioni di bisogno sul territorio e alle suore ministre degli infermi di san Camillo a Phanatnikhom, in Thailandia, che a “Casa Lorenzo” accolgono bambini senza famiglia e sieropositivi.

IL PROGRAMMA



Sabato 4 dicembre 2021 – serata di apertura

ore 21.00 in Chiesa: Momento musicale con il DUO AMBRA Andrea Comunetti (flauto), Aurora Zanotto (chitarra classica)

ore 22.30 sul sagrato: Accensione dell’ALBERO di NATALE

Domenica 5 dicembre 2021 – dalle ore 9 alle ore 19

Lungo le vie Montebello e Conciliazione

MERCATINO DEGLI HOBBISTI – BANCARELLE CASBENATE – GRUPPI E ASSOCIAZIONI

Sul Piazzale della Chiesa:

POZZO DI BABBO NATALE con tante sorprese per la gioia dei piccoli

ore 16.00 in Chiesa: Momento musicale con il SUNFLOWER TRIO Monica Stura (tastiera), Laura Gurian

Per informazioni e iscrizioni: eventicasbeno@ gmail.com

Mail parrocchia: casbeno@chiesadimilano.it

Facebook e Instagram: casbenoinsieme