“Dieci gradi in classe”, sciopero degli studenti dell’Itet Daverio Casula Nervi di Varese

Caloriferi freddi sia alla mattina sia per le lezioni del serale. Protesta degli studenti dell’istituto Itet Daverio Casula Nervi di Varese nella mattinata di martedì 30 novembre.

I ragazzi sono scesi in cortile per evidenziare una situazione di disagio, confermata anche dagli insegnanti della scuola.

«Una finestra viene sempre tenuta aperta per permettere il riciclo dell’aria, ma i caloriferi sono perennemente freddi. Nelle aule si arriva a stento a 10 gradi – spiegano gli studenti, che aggiungono -: la Provincia spegne i caloriferi perché dice che gli studenti tenendo le finestre aperte sprecano energia, ma in realtà è semplicemente una norma anti COVID per cambiare l’aria ogni ora».