Dino De Simone assente alla prima seduta del Consiglio comunale di Varese: “Sono in quarantena”

L’annuncio è arrivato con un post sulla sua pagina facebook, a poche ore dalla prima seduta del consiglio comunale di Varese: Dino De Simone, leader di Progetto Concittadino, già assessore all’ambiente nella prima giunta Galimberti, non ci sarà.

La sua però è una assenza purtroppo giustificata: è in quarantena, dopo essere stato positivo al Covid, come lo è la sua famiglia, dove altri due membri sono positivi. «Sono in quarantena con la mia famiglia e non potrò partecipare» è il messaggio che ha affidato ai social.

“Ora che sto meglio – ha scritto Dino De Simone su Facebook – vorrei dire che sono onorato di essere entrato in Consiglio Comunale e ringrazio tutti coloro mi hanno permesso di cominciare questa nuova esperienza. Purtroppo sono ancora in quarantena e non potrò partecipare domattina alla prima importante seduta del Consiglio. Mi dispiace perché credo fortemente in questi momenti collettivi istituzionali. Entrare in Consiglio Comunale mi permette di aprire una nuova fase di attività politica, nella quale proseguire il lavoro di ascolto, confronto, raccolta di idee e costruzione di proposte fatto nei cinque bellissimi anni trascorsi. Devo trovare il modo migliore di lavorare per la nostra città, per i beni comuni di cui prenderci cura, per una Varese più verde, aperta e moderna. Per dare seguito a tutto quello che non si è concluso, coltivare i semi piantati e raccoglierne i frutti. Varese è ricca di persone, ricchezza di idee e risorse, energie e con il Sindaco Davide Galimberti sarà possibile ottenere bellissimi risultati. A lui e a tutta la sua Giunta auguro un buon lavoro, così come a tutte le mie colleghe e colleghi di Consiglio Comunale”.

Il peggio sembra dunque passato, ma la prudenza gli impone di rimanere a casa, ad ascoltare su Youtube la sua nomina a capogruppo della lista Civica nata con lui nel 2016, che guiderà in Consiglio appena la quarantena sarà finita.