Il direttivo di Città è Vita si dimette: la lista civica va ad assemblea

La lista civica Città è Vita va ad assemblea: un passaggio – fissato per il 9 dicembre – legato anche al passo indietro degli attuali vertici, che hanno seguito gli ultimi tre anni di attività.

«Sono passati quasi due mesi dalle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi» scrive il direttivo di CèV nella comunicazione agli iscritti. «Il risultato elettorale impone alcune riflessioni che, almeno in parte, abbiamo già condiviso nella nostra assemblea di martedì 26 ottobre: la vittoria di Cassani al primo turno, il risultato della coalizione di centro-sinistra, il nostro ruolo all’interno della coalizione, il numero di voti di Città è Vita, l’astensionismo, la linea comunicativa della campagna elettorale».

«Tra tutte le riflessioni quelle che sicuramente ci stanno più a cuore riguardano il futuro di Città è Vita, il coinvolgimento dei suoi sostenitori e l’apporto determinante, competente e appassionato che la nostra lista civica può ancora dare alla vita amministrativa della Città: anche in queste elezioni la

forza della nostra lista è stata la credibilità dei suoi 18 candidati» (la lista civica alle elezioni 2021 ha preso il 5,3% dei voti e ha eletto un consigliere).

«Queste riflessioni sono accompagnate dalla consapevolezza che per Città è Vita inizia una fase nuova: la nostra presenza in Consiglio comunale con Cesare Coppe va accompagnata con un’organizzazione che sia di supporto ai lavori consiliari e che, monitorando gli eventi politico amministrativi della nostra Città, dia voce alla nostra visione politica superando le storiche difficoltà comunicative del nostro gruppo. Per questo motivo abbiamo deciso di rimettere il nostro mandato, aprendo una fase di ripensamento e riorganizzazione dell’Associazione».

«Auspichiamo vivamente che a questa disponibilità corrisponda una piena partecipazione e coinvolgimento da parte degli storici sostenitori, di chi si è avvicinato a noi nell’ultima campagna elettorale, di chi è stato amministratore nella Giunta Guenzani, dei giovani: soltanto con l’apporto di tutte le anime di CèV sarà possibile rinnovare l’entusiasmo, mettendo a sistema le risorse e capacità di tutti noi. Passato e futuro, insieme».

Il rinnovo dei vertici avverrà nell’assemblea di giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21 via Tommaseo 11, possono partecipare gli iscritti dell’associazione. Ne uscirà un direttivo formato da un numero variabile tra 3 e 7 persone, che resterà in carica per tre anni.