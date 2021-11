“Siamo molto dispiaciuti per lei, stavano lavorando per aiutarla”: Il ricordo di Adelina nel giorno di Viva Vittoria Varese

«Adelina stava conducendo una battaglia contro la prostituzione e contro un sistema che non riusciva a comprendere. Lei voleva avere a tutti i costi la cittadinanza perchè si sentiva cittadina italiana. Purtroppo le cose sono andate diversamente e ala fine è successo quello che è successo. Siamo molto dispiaciuti tutti quanti: anche perchè ci stavamo impegnando, anche con avvocati, per poterla aiutare. Alla fine le cose sono precipitate da un giorno all’altro. Io ho ricevuto il suo ultimo messaggio venerdì, l’ho contattata subito, mi aveva garantito che sarebbe tornata a Pavia per riprendere il discorso con un legale».

A parlare così è Luigi Manco, il poliziotto che ha seguito fino agli ultimi giorni la sfortunata donna che ha saputo denunciare i suoi aguzzini, e a cui Viva Vittoria Varese ha dedicato una delle 1300 coperte che hanno riempito di colori nella giornata di domenica piazza Repubblica a Varese.

Per Manco, che ha ricevuto la coperta in rappresentanza di tutti i suoi colleghi, e che è stato vicino ad Adelina – la giovane albanese venuta in Italia a cercare fortuna e finita in un giro di prostituzione, che lei ha avuto il coraggio di denunciare proprio alla questura di Varese, facendo arrestare 40 persone – anche una coperta può essere importante per combattere la violenza contro le donne: «Queste manifestazioni sono molto importanti, anche perchè si rischia di dare per scontato il dire che la violenza non è una cosa bella ma bisogna anche sensibilizzare l’opinione pubblica con questo cenere di eventi – sottolinea Manco – In un una piazza come questa, con una tale esplosione di colori, la gente non può che rimanere colpita e aiuta molto a parlare del fenomeno».

Quella del poliziotto è del resto sempre più una carriera al servizio degli altri: «La nostra è una professione sempre più sociale: dobbiamo essere sempre più rivolti all’ascolto delle persone, soprattutto delle donne che non sempre sono ben disposte o hanno la forza di raccontare certe cose, che riguardano la loro intimità, la loro famiglia – ha concluso Manco – Per questo è importante riuscire a conquistare la fiducia e far capire che ci sono altre persone nelle loro condizioni».

Le coperte di Viva Vittoria Varese che non sono state acquistate domenica sono ancora disponibili: offerta minima 20 euro, domenica 5 dicembre vendita speciale per tutta la giornata. Per appuntamenti in settimana telefonare qui: 3483628960