Docce gelate e maltrattamenti: confermata la pena alla “nonna” già condannata a Varese

La corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 3 anni di carcere alla donna di 53 anni originaria di Cittiglio per maltrattamenti in famiglia nei riguardi di un minore divenuto sui nipote acquisito.

Il ragazzo, classe 2001 ai tempi dei fatti contestati aveva 13 anni e soffriva di gravi disturbi dovuti alla sua condizione famigliare originaria, tanto che venne affidato al nonno paterno che aveva acceso una relazione con la donna, oggi imputata, e divenuta la sua nuova compagna.

In un paese della provincia di Varese si è consumata la lenta soggezione della donna nei riguardi del ragazzo (“nipote“ acuisito) trattato malamente, e sottoposto a comportamenti “spregevoli” e “vessatori“ come scrive la Prealpina: lasciato per ore contro il muro, lavato con la canna dell’acqua gelida, obbligato a mangiare cibi sgraditi, cellulare e pc sequestrati.

Tutto fino alla denuncia del ragazzo agli assistenti sociali da cui partì il processo arrivato a sentenza prima a Varese, con poi la conferma in secondo grado a Milano.