Docenti europei in visita al Don Milani di Tradate per un progetto Erasmus+

L’istituto Don Milani di Tradate sempre più impegnato nel confronto con la didattica di altri paesi per arricchire ulteriormente il bagaglio culturale dei propri studenti.

Appena rientrata una delegazione di sette allievi da Cracovia, dove hanno lavorato con ragazze e ragazzi di altri quattro Stati a un progetto europeo sull’eredità culturale denominato Heritage4Development, ecco che in questa settimana tocca alla scuola guidata dal dirigente Vincenzo Mita accogliere in provincia di Varese docenti provenienti da Belgio, Estonia, Germania, Portogallo e Turchia.

Il tutto nel contesto della seconda tra le tre iniziative Erasmus Plus che, in questo anno scolastico, vedono protagonista l’istituto. Questa volta, il tema al centro del progetto formativo è quello del miglior utilizzo dei programmi e degli strumenti audiovisivi propri della filiera produttiva dei video ad alta definizione. Argomenti che, a pieno titolo, rientrano nel progetto didattico del Don Milani, che ha corsi specifici dedicati alla formazione su queste materie.

Nell’occasione, sono i professori dell’istituto di Tradate a mettere in gioco le loro competenze per illustrare ai colleghi stranieri come svolgono l’attività di aula e laboratorio per insegnare ai propri studenti a utilizzare mezzi innovativi quali telecamere a 360 gradi, staedycam e software di montaggio, sonorizzazione ed effetti audio.

Con il coordinamento della responsabile del Don Milani per i progetti europei, Alessandra Castelli, sono impegnati i docenti di Innovation Technology dell’istituto tradatese, Marzia Barbiero e Filippo Messina, insieme a quelli di Inglese, Graziella Perin, Simona Vanin e Marilisa Amorese.