Domande e offerte di lavoro si incontrano all’Informalavoro di Gavirate

Trovare un’occupazione grazie all’Informagiovani/Infomalavoro di Gavirate. Dal prossimo 30 novembre al 7 dicembre, l’ufficio del Comune di Gavirate ospiterà l’evento “Job’s week, la Settimana delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro”, dove domanda e offerta di lavoro si incontreranno.

Ogni giorno, per una settimana, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, i selezionatori delle agenzie per la ricerca di personale della provincia di Varese, saranno ospitati nella nuova sede del servizio InformaGiovani/InFormaLavoro di Gavirate in via Lungolago Isola Virginia e si alterneranno in specifiche giornate a loro riservate in cui effettueranno colloqui individuali su concrete opportunità di lavoro.

Per partecipare a questi colloqui, le persone interessate devono prenotarsi entro il 23 novembre telefonando al n. 0332 748281 oppure scrivendo alla e-mail

informagiovani-informalavoro@comune.gavirate.va.it

In preparazione alla Jobs’s Week, nella giornata di venerdì 26 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 viene proposto per tutti coloro che si prenoteranno per i colloqui, un incontro introduttivo a cura di esperti in materia di orientamento al lavoro, che forniranno indicazioni utili su come affrontare al meglio un colloquio di selezione e su come approcciarsi efficacemente al mondo del lavoro. All’incontro è possibile accedere solo se in possesso di Green Pass.