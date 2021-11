Domenica a Biumo la tradizionale festa di San Martino

Dopo le celebrazioni liturgiche di giovedì 11 novembre, la tradizionale Festa di San Martino a Varese prosegue domenica 14 novembre con il mercatino delle associazioni lungo le vie San Martino e Dandolo, animato da una serie di attività per bambini.

Sia al mattino che nel pomeriggio l’associazione 23&20 proporrà il truccabimbi mentre gli spazi della Sala Montanari saranno animati da Beauty Lab Kids e i più coraggiosi potranno provare “Il battesimo della sella” con i pony di Fm Horse Dreams Farm.

Dedicata invece al gioco la piazza del Tribunale, di fronte alla chiesa di San Martino (che rimarrà aperta per tutta la giornata con lumini votivi e rose benedette) con il Mini Golf proposto dalla ProLoco di Varese e I giochi di una volta dell’associazione EnergicaMente.

Dalle ore 16 al via il tradizionale corteo in costume seguita dalla rappresentazione vivente della storia di San Martino con gli Intervallos (spettacolo gratuito), con corteo storico a cavallo, che partirà da piazza XXVI Maggio per poi passare da via Garibaldi, piazza Madonnina in Prato, via Dandolo, via Cavour, largo Resistenza, via Donizetti, via Griffi, via Albuzzi, piazza Carducci, via San Martino, infine attraverserà via Dandolo per chiudere in piazza Cacciatori delle Alpi.

Attivi anche gli stand gastronomici per la tradizionale risottata benefica (anche takeaway) sia a pranzo che per cena (a partire dalle ore 17.30 sino ad esaurimento), e l’esclusivo #dolcemartino di Pasticceria Maculan.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, è prevista la temporanea chiusura di alcune vie. Sarà infatti chiuso alla circolazione un tratto di via Dandolo, nella parte finale della via compresa tra via Cavour e piazza Cacciatori delle Alpi; via Speroni; via Cacciatori delle Alpi; via Dei Bersaglieri; il tratto di via Morazzone compreso tra piazza Cacciatori delle Alpi e via Parravicini, ad eccezione di residenti e aventi diritti di passaggio; via Cavour, nel

tratto tra largo Resistenza e via Luini.

Il transito dei veicoli di residenti e di chi ha diritto di passaggio potrà essere consentito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza della manifestazione.