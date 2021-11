Domenica le celebrazioni del 4 novembre a Malnate

Si svolgeranno domenica 7 novembre a Malnate le iniziative legate alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita per commemorare la vittoria italiana nella I Guerra Mondiale, che si celebra il 4 novembre.

Il programma prevede alle ore 8.45 l’omaggio al Bollettino della Vittoria in via Matteotti con il saluto delle autorità; alle ore: 9:15 ci sarà l’alzabandiera al Monumento dei Caduti in piazza Vittorio Veneto e a seguire il Corteo fino al cimitero di Malnate.

Alle ore 10:30: è in programma la Messa Solenne presso la Chiesa di San Martino in occasione dell’arrivo di Don Giuseppe Lazzati.

Le iniziative vedranno la partecipazione del Corpo Filarmonico Cittadino.