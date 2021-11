Il Don Milani avvia il percorso “CAT Ecotek Bim” dove si impara a progettare la sostenibilità ambientale

L’istituto superiore Don Milani di Tradate potenzia la sua offerta formativa. A partire da settembre 2022 prenderà il via il corso Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometra), un’articolazione denominata CAT Ecotek BIM.

Il percorso di cinque anni consente agli studenti di acquisire, oltre alle competenze tipiche del geometra, quelle relative alla progettazione legata alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione energetica, e anche alle nuove tecniche e metodologie di lavoro.

In aggiunta alla classica rappresentazione in CAD, gli studenti impareranno a sfruttare le grandi potenzialità della modellazione BIM, mentre il rilievo celerimetrico tramite stazione totale sarà affiancato dal rilievo avanzato 3D, con l’uso di nuvole di punti, ottenute tramite l’impiego della fotogrammetria su Drone.

Per far questo, nell’ambito dell’autonomia scolastica, si è pensato di snellire alcune parti del programma classico e di potenziare, con l’aggiunta di un’ora settimanale al secondo anno, e di due ore settimanali al terzo, quarto e quinto, il quadro orario del corso CAT tradizionale.

Oltre agli sbocchi del corso CAT tradizionale, le competenze acquisite permettono di lavorare autonomamente, o presso aziende pubbliche e private, nel campo della progettazione sostenibile, del risparmio energetico, del rilievo e della restituzione grafica avanzata 3D, della gestione e della tutela del territorio.

L’innovazione prende spunto dalla situazione italiana dove stanno prendendo piede obblighi legislativi finalizzati alla la realizzazione di nuovi fabbricati con elevate prestazioni energetiche e incentivi fiscali volte al miglioramento di quelli esistenti.

Nella progettazione e della restituzione grafica, d’altra parte, l’ambiente BIM (Building Information Modeling), sta affiancando in maniera sempre più preponderante la tradizionale modellazione CAD. Inoltre, l’innovazione tecnologica, sta spingendo il settore del rilievo topografico e architettonico, verso l’uso di tecniche di rilievo e di restituzione basate sull’acquisizione tramite laser scanner, aerofotogrammetria su drone, e sulla creazione di nuvole di punti 3D.

L’evoluzione in corso comporta quindi l’esigenza di professionisti sempre più specializzati che, oltre ad avere le competenze tipiche del geometra tradizionale, abbiano spiccate competenze in queste nuove tematiche.

L’articolazione Ecotek – BIM mira a formare una figura professionale idonea ad affrontare:

– la progettazione di involucri edilizi prestazionali anche attraverso la scelta di tecniche costruttive sostenibili o di bioedilizia e all'integrazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, alimentati attraverso l’uso di fonti rinnovabili;

– la modellazione architettonica integrata;

– le tecniche di rilievo avanzate con restituzione attraverso nuvole di punti;

– la realizzazione e gestione di sistemi informativi geografici (GIS).

Le attività curriculari comprenderanno, oltre alla formazione teorica, un alto numero di ore di laboratorio dove gli alunni potranno fare esperienza con:

– l’uso di software professionali specifici per la modellazione integrata, per il calcolo termo-igrometrico di pacchetti costruttivi per l’analisi dei ponti termici, per la certificazione energetica e per il rendering 3D;

– l’utilizzo di attrezzature per il rilievo avanzato come le stazioni GPS e il drone.

Inoltre, si prevedono stage e PCTO finalizzati all’applicazione e all’approfondimento in ambito lavorativo delle tematiche studiate.

Alla fine di questo percorso di studi gli alunni conseguiranno:

– diploma tecnico CAT (tecnico delle costruzioni, ambiente e territorio / ex geometra);

– l’attestato delle competenze tecniche specifiche acquisite.