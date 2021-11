Donazione all’elisoccoso di Villa Guardia grazie ai proventi delle vendite del libro “Missione paziente”

Un libro che crea valore. E non si parla soldi cultura davanti a “Missione Paziente – nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia” il lavoro della giornaliste Francesca Indraccolo e Francesca Guido che hanno la nascita e lo sviluppo del trasporto aereo sanitario in Lombardia.

Le due autrici hanno voluto destinare i proventi della vendita all’acquisto di attrezzature per potenziare la capacità di cura e intervento a bordo dell’elisoccorso.

Sabato 20 novembre, alle ore 10.30, nella Base del 118 di Villa Guardia – Como (via Firenze 118) è in programma la donazione per il progetto “BoB – Blood on Board”. Saranno proprio Francesca Indraccolo e Francesca Guido a consegnare l’equipaggiamento.

L’incontro è stato organizzato in occasione del decennale della struttura comasca, aperta nel 2011.

Ecco il programma:

• SALUTO DELLE AUTORITÀ

• BENVENUTO

Dr. Marco Paiella, Responsabile AAT 118 Como

Dr. Roberto Pusinelli, Direttore Dipartimento Emergenza, Rianimazione e Anestesia

ASST Lariana

• INTRODUZIONE

Dr. Alberto Zoli, Direttore Generale AREU

Dr. Giuseppe Maria Sechi, Direttore Sanitario AREU

Dr. Angelo Giupponi, Responsabile Elisoccorso AREU



• SUPPORTO AVANZATO DEL PAZIENTE EMORRAGICO: IL PROGETTO “BOB – BLOOD ON BOARD”

Dr. Francesco Daminelli e Dott. Simone Celi – AREU

Prof.ssa Anna Falanga, Direttrice Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – SIMT – ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo



• INSIEME PER IL SISTEMA: L’INIZIATIVA EDITORIALE “MISSIONE PAZIENTE – NASCITA E SVILUPPO DELL’ELISOCCORSO IN LOMBARDIA”

Ing. Cesare Cardani, Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 Onlus

Dott. Andrea Pernice, CEO Pernice Editori

Dott.ssa Francesca Indraccolo e Dott.ssa Francesca Guido, giornaliste e autrici del volume

• CONSEGNA DELLA DONAZIONE.