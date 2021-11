Una donazione all’istituto Gaslini di Genova per ricordare Alex Ronzani

Una generosità nata da un dolore. È quella che ha permesso molte donazioni in denaro per onorare la memoria di Alex Ronzani, il giovane di 22 anni vittima di un incidente a Comerio.

In vista delle esequie che si sono svolte per nella chiesa di Voltorre a Gavirate, la famiglia aveva espresso il desiderio di convogliare la generosità di chi lo aveva conosciuto e voluto bene in favore dei bambini ammalati.

Tante le donazioni e la famiglia ha voluto ringraziare tutti mostrando l’assegno intestato all’Istituto Gaslini di Genova alla direzione sanitaria e scientifica.