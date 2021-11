Donna investita a Varese di fronte alla stazione Nord

Una donna di 80 anni è stata investita intorno alle 15,15 di oggi, martedì 9 novembre, a Varese in via Nuccia Casula, la trafficata strada che corre di fronte alla stazione delle Ferrovie Nord. L’anziana è stata soccorsa da un’ambulanza e un’automedica giunte sul posto ed è successivamente stata trasportata in “codice giallo” all’Ospedale di Circolo.

A causa dell’incidente, il traffico nella zona è sensibilmente aumentato così da richiedere l’intervento della Polizia Locale, oltre che per i rilievi del caso, anche per gestire le code automobilistiche. Tre le pattuglie intervenute dal comando di via Sempione e posizionate nei punti cruciali dell’ingorgo.