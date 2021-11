Due medaglie per la Kinesis agli Individuali di specialità di ginnastica ritmica

La Kinesis di Venegono Superiore aggiunga un’altra serie di grandi risultati alla propria stagione già ricca di successi, pur con qualche rammarico per non aver fatto ancora meglio. La squadra della sezione Gold, dopo aver centrato l’obiettivo di qualificarsi per il Campionato Individuale di Specialità 2021 di ginnastica ritmica, è tornata dalla trasferta tricolore di Foligno con un sostanzioso bagaglio di piazzamenti importanti, podi compresi.

La formazione diretta dalla allenatrice e dt Serena Farina è composta da Cucchetti, D’Agostino, Gohxa e Beraldo e tutte si sono piazzate tra le migliori otto ginnaste d’Italia, ciascuna nella propria specialità di riferimento.

Due le medaglie di bronzo: il primo lo ha colto Alice Beraldo al nastro. La giovanissima di casa Kinesis, iscritta alla categoria 1, ha centrato il terzo posto ma si è anche ben comportata nel cerchio dove è stata settima. Meritatissimo bronzo anche per Alessia Cucchetti alla palla, nella categoria junior 2/3; anche Cucchetti si è distinta in una seconda specialità, il cerchio, nella quale è stata sesta. Infine la coppia formata da Gohxa e D’Agostino ha terminato i campionati con un stupendo quinto posto, con D’Agostino brava a farsi notare anche alle clavette, chiudendo in ottava posizione.

«Tutte le atlete hanno avuto delle performance di altissimo livello nella prima parte della gara, in fase di qualifica» – ha dichiarato Farina – Qualche sbavatura nella seconda parte della gara non ci ha permesso di salire ancora più in alto in classifica, raggiungendo obiettivi assolutamente alla nostra portata. Il grande lavoro che ora ci aspetta è proprio questo, migliorare la nostra consapevolezza in gara. Ciò non toglie che siamo tutti estremamente soddisfatti del grande lavoro svolto e della crescita di queste giovani atlete».