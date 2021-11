Eolo Cdf Climb: tutto pronto per l’inaugurazione della salita tra Varese e il Campo dei Fiori

Ci saranno anche alcuni corridori della Eolo-Kometa – per lo meno i “locali” Eddy Ravasi e Alessandro Fancellu. il giovane Andrea Montoli – all’inaugurazione della Eolo CdF Climb, ovvero il percorso permanente che dallo stadio di Masnago porta gli amanti del ciclismo sino al belvedere del Campo dei Fiori.

Una salita lunga circa 10,5 chilometri interamente segnalata da una striscia azzurra sull’asfalto e da una serie di cartelli posti sul percorso a indicare la via per tutti coloro che – in bici ma anche a piedi – desiderano sfidare le pendenze della montagna che domina Varese. Magari sognando di essere uno di quei corridori che utilizzano quella strada per testare la propria condizione fisica prima di affrontare il Giro d’Italia. (nella foto il patron di Eolo, Luca Spada, in salita)

L’inaugurazione, inizialmente prevista per i giorni della 100a Tre Valli Varesine ma rinviata per il maltempo, si terrà domenica 28 novembre alle 10 del mattino alla presenza di Ivan Basso – che oggi, venerdì 26, compie 44 anni: auguri! – dell’ultraciclista Nico Valsesia, degli imprenditori Luca Spada e Rinaldo Ballerio, del presidente del Parco Campo dei Fiori Giuseppe Barra. A fare gli onori di casa Renzo Oldani, visto che l’organizzazione è in capo alla SC Alfredo Binda di cui il dirigente di Sant’Ambrogio è presidente.

Dopo il taglio del nastro sarà possibile pedalare in gruppo tra Masnago e il Campo dei Fiori: per agevolare l’organizzazione è consigliata l’iscrizione che avviene attraverso la compilazione di un modulo online presente sul sito della “Binda”. Lo trovate CLICCANDO QUI. La pedalata non è agonistica, la partecipazione è gratuita.