Eolo e Uncem consolidano la partnership per abbattere il digital divide nelle aree montagne e rurali

EOLO, società benefit leader nella fornitura di connettività in banda ultralarga fixed-wireless e UNCEM, organizzazione nazionale che associa e rappresenta i Comuni e le Comunità montane, confermano la loro collaborazione volta a portare internet ultraveloce nelle aree in digital speed divide.

La partnership è nata nel 2019 con un duplice obiettivo: ridurre lo spopolamento e aumentare l’attrattività delle aree montane e rurali del nostro Paese, anche a seguito della pandemia, facendo leva sull’inclusione digitale e sulla tecnologia fixed wireless. L’FWA ha giocato infatti un ruolo fondamentale nel fornire servizi a banda ultra-larga alle aree più remote del Paese e, grazie alle evoluzioni tecnologiche in ottica 5G, avrà un ruolo chiave anche per il completamento della copertura del territorio nazionale con reti ad altissima capacità (VHCN), laddove non è tecnicamente e/o economicamente fattibile realizzare un’infrastruttura in fibra fino alle case.

Anche a livello europeo, l’FWA è riconosciuto come una delle prime e fondamentali applicazioni dello standard 5G, nella prospettiva di digitalizzazione delle aree rurali e montane del Paese.

«Ho fondato EOLO pensando al ruolo sociale ed inclusivo della tecnologia FWA, con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini il diritto ad una connessione adeguata alle esigenze quotidiane di lavoro e di vita. Una missione che da quest’anno si riflette anche nel nostro status giuridico; ad aprile scorso, infatti, siamo diventati una Società Benefit che ha stabilito obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili – commenta Luca Spada CEO e Presidente di EOLO -. La partnership con Uncem, che oggi abbiamo il piacere di rinnovare, è per noi una collaborazione strategica che dimostra chiaramente quanto sia importante alimentare un costante dialogo tra fornitori di servizi Internet che operano sul territorio e Istituzioni al fine di accelerare la digitalizzazione del nostro Paese».

«Proseguiamo un’azione intensa, positiva, importante con EOLO. Vogliamo insieme vincere il digital divide nel Paese, portando soluzioni tecnologiche avanzate che diano connessione ad alta velocità in particolare nei piccoli Comuni e nelle zone montane – commenta Marco Bussone Presidente di UNCEM –. Il sistema wireless raggiunge migliaia di Comuni e molto spesso i Sindaci e le comunità non lo sanno. Con EOLO possiamo fare formazione e fare un’azione culturale di animazione dei territori, più green e più smart».