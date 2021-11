Esperienze di vita oltre il tumore al seno: tre donne si raccontano a “Pillole di BenEssere”

La paura è un’emozione irrazionale. Non si governa. Se arriva, occorre farci i conti. Ma sei quei conti si potessero fare con qualcuno che quella paura l’ha avuta e l’ha superata, allora diventa meno angosciante.

Torna, giovedì 18 novembre in diretta streaming dalla Pagina Facebook di Varesenews con inizio alle ore 20.30, Pillole di BenEssere, l’approfondimento condotto da Alessandra Toni con la presidente della Fondazione Caos Adele Patrini.

La puntata sarà dedicata a tre donne, tre donne speciali che hanno incontrato sulla propria strada il cancro al seno, lo hanno affrontato e, oggi, raccontano di una vita intensa, oltre il tumore, oltre la paura e l’angoscia della solitudine.

Tre casi emblematici per spiegare che la notizia di un nodulo non è la fine ma l’inizio di un percorso che permette di scoprire nuove potenzialità, forze inaspettate e percorsi di cura efficienti.

Karin Schena è la Pink Ambassador della Fondazione Veronesi, non si è fatta mancare esperienze stimolanti e impegnative come la matrona corsa a New York.

Laura D’Aquaro ha scoperto il nodulino quando ancora era troppo giovane per smettere di sognare: oggi è madre di due splendide bimbe, arrivate in modo naturale senza il ricorso alla crioconservazione degli ovuli.

Adele Patrini è lei stessa paziente oncologica, per tre volte si è sentita dare la diagnosi infausta, ma ha sempre reagito puntando sulla forza di volontà e una squadra di professionisti che sa fare la differenza.

Tre storie diverse che rappresentano i tanti volti della malattia ma anche esperienze fatte di forza di volontà e voglia di reagire.

Un messaggio importante per superare la paura del controllo e della possibile diagnosi: ogni anno sono oltre 900 le donne che, in provincia di Varese, si vedono diagnosticare il tumore a seno. La diagnosi precoce e l’intervento tempestivo permettono una percentuale di sopravvivenza ai cinque anno del 90%.

“Oltre al tumore: le donne si raccontano” sarà in diretta sulla pagina Facebook di Varesenews giovedì 18 novembre con inizio alle 20.30.