Europei di nuoto a Kazan: tornano in acqua Martinenghi e Castiglioni

L’arrivo della pandemia ha scombussolato, come sappiamo, anche il calendario dello sport olimpico. E così, a pochi mesi dai Giochi di Tokyo, molti atleti stanno già riprendendo il cammino verso la prossima edizione a cinque cerchi, Parigi 2024, distante appena tre anni.

È il caso anche della nazionale di nuoto e dei due azzurri di casa nostra, Nicolò Martinenghi e Arianna Castiglioni, convocati dal direttore tecnico Cesare Butini per partecipare agli Europei in vasca corta (ovvero da 25 metri) di Kazan che scattano oggi – martedì 2 novembre – per concludersi lunedì 8.

L’azzatese Martinenghi (oggi tesserato per l’Aniene di Roma) è reduce dai due strepitosi bronzi di Tokyo nei 100 rana e nella staffetta 4×100 mista: in Russia sarà impegnato a livello individuale sia nei 50 sia nei 100 a rana mentre ha rinunciato a partecipare ai 200. Probabile anche il suo impegno in staffetta.

I Giochi sono stati meno generosi invece per Arianna Castiglioni – anche a causa di scelte discutibili dello staff tecnico federale – ma la bustocca del Team Insubrika e delle Fiamme Gialle – è pronta per una nuova sfida stellare alle compagne d’azzurro, Benedetta Pilato e Martina Carraro. Arianna parteciperà alle gare sulle tre distanze della rana: 50, 100 e 200 metri. Per le staffette si vedrà.

Proprio Castiglioni sarà tra le prime atlete dell’Italia a scendere in vasca oggi – 2 novembre – con le batterie dei 200 nelle quali ha un personale di 1’03″90; l’esordio di Martinenghi è invece fissato per domani – mercoledì 3 – sui 100 metri. Il suo limite in vasca corta è di 56″46 e risale esattamente a un anno fa.