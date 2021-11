Europei: due medaglie dai 50 rana. Castiglioni è oro, Martinenghi bronzo

Strepitosa medaglia d’oro per Arianna Castiglioni agli europei di nuoto in vasca corta in corso a Kazan. L’atleta di Busto Arsizio si è imposta nella finale dei 50 rana femminili con il tempo di 29.66. La nuotatrice del team Insubrika ha battuto in un testa a testa esaltante l’altra azzurra, la giovanissima Benedetta Pilato, riscattando così la precedente finale dei 100 metri nella quale aveva mancato il podio.

La vittoria è arrivata qualche decina di minuti dopo la terza medaglia per Nicolò Martinenghi agli europei di nuoto in vasca corta di Kazan, in Russia: dopo gli ori nella staffetta mista e nei 100 rana, il campione di Azzate ha trovato un altro podio chiudendo al terzo posto la finale dei 50 metri rana. (foto Federnuoto – di Staccioli e Scala / DBM – Inside)

L’oro è andato a uno dei grandi rivali di “Tete”, il bielorusso Shymanovich, battuto dall’azzurro nei 100 ma oggi autore di una prestazione eccezionale, 25.25, tempo che gli ha permesso di eguagliare il record del mondo. Secondo posto al turco Emre Sakci in 25.39 mentre Martinenghi ha concluso in 25.54, tempo superiore al suo record italiano fatto segnare in semifinale con 25.37.

Il varesino è scattato bene dai blocchi ma ha perso un pizzico di ritmo in fase di virata e nella seconda vasca non è riuscito a tenere il passo dei primi due, pur regalando una prestazione importante che gli ha permesso di sopravanzare il compagno di nazionale Fabio Scozzoli, quarto alla fine.

Alle 17,41 ci sarà l’altra finale dei 50 rana, quella femminile, con in vasca l’altra nostra campionessa, la bustocca Arianna Castiglioni. Con lei anche Benedetta Pilato. Intanto il programma di finali odierno si è aperto alla grande per l’Italia con l’oro di Marco Orsi nei 200 misti.