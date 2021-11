Eventi per bambini nel weekend dal 12 al 15 novembre tra Varese e provincia

Inizia con il tepore dell’Estate di San Martino e si conclude con qualche precipitazione tra le giornate di sabato e domenica questo weekend autunnale dal 12 al 15 novembre. Lanternate nel bosco per onorare la tradizione e due giornate mondiali da festeggiare: quella della Gentilezza e del cinema europeo, tra spettacoli e laboratori per bambini e famiglie.

EVENTI

Varese: il Museo Castiglioni di Villa Toeplitz propone per la serata di sabato 13 novembre ArcheoKids Masterchef, Una parte teorica di archoegastronomia nel pomeriggio sarà la base che permetterà ai giovani aspiranti chef di cimentarsi in antiche ricette > Come partecipare

Varese: Domenica 14 novembre la Festa di San Martino coinvolgerà la via Dandolo con bancarelle, truccabimbi, laboratori e rappresentazioni per tutta la famiglia > Leggi qui

Cuasso al Monte: torna la tradizionale “Lanternata di San Martino” per scoprire la magia del bosco di notte, tra meraviglia e tradizione, con partenza alle 17.30 dall’Alpe Tedesco (Parcheggio via al Poncione) > L’evento

LABORATORI

Lonate Pozzolo: in occasione della Giornata mondiale della gentilezza 2021 il Comune di Lonate Pozzolo propone “Doniamo un fiore in biblioteca, un laboratorio creativo per bambini e ragazzi > Come partecipare

Varese: sabato pomeriggio il Museo Castiglioni propone per i bambini “Diventa sacerdote e impara i segreti per mummificare un Wurstel”, un divertente laboratorio per diventare sacerdoti di Anubi e conoscere i rituali di mummificazione degli antichi egizi. A seguire Caccia al tesoro del pirata esploratore: i bambini dovranno superare delle prove legate alle varie sale del museo per riuscire a ritrovare il bottino. > Come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

Varese: nuovo appuntamento nel pomeriggio di domenica 14 novembre con la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 che celebra la Giornata del cinema europeo Filmstudio90 con La mia fantastica vita da cane, una lezione di amore per bambini, raccontata dall’animazione poetica di Anca Damian. La protagonista è una cagnolina, Marona, che ripercorre la sua storia della sua vita e delle persone che ha incontrato e amato> Il film

Busto Arsizio: domenica 14 novembre, il Museo del Tessile aderisce per la prima volta all’iniziativa a cura di Kid Pass con “Avventure tra le pagine” per raccontare fantastiche storie ai più piccoli in inglese > L’evento

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, in omaggio alle prime nevicate in montagna, propongono ai bambini una grande avventura in vetta e anche un albo illustrato gentile, appena uscito, scritto dalla regista varesina Valentina Maselli > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Castellanza: torna il Festival dell’educazione con eventi di pedagogia pratica. A partire da sabato 13 novembre, con l’inaugurazione della Panchina blu contro il bullismo e della mostra Adolescenti nei VentiVenti, due settimane di incontri con esperti pedagogisti psicologi ed educatori si confronteranno con i genitori sulle necessità di bambini e ragazzi > Tutte le info

Azzate: lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio scende in piazza sabato 13 novembre con mobili e attrezzature per i piccoli, usati ma in ottimo stato, a sostegno della maternità > Il mercatino

Malnate: nella mattinata di sabato 13 la formatrice Sara Ghioldi terrà un corso di lettura animata per papà e nonni all’Aula Studio del Parco I Maggio > Leggi qui

Angera: una serata con consigli e pensieri sul mondo degli adolescenti. Venerdì 12 novembre alle ore 21 in sala consiliare i pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo presentano il libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri” > Tutte le info

PER TUTTI > È il fine settimana di Glocal, il Festival del giornalismo digitale e poi musica, libri, cinema e teatro > Cosa fare nel weekend