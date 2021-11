Eventi per bambini nel weekend dal 19 al 21 novembre tra Varese e provincia

Due ricorrenze importanti guidano le iniziative di questo fine settimana tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre, tra diritti dei bambini e degli adolescenti da celebrare e alberi da piantare e scuole da visitare nei primi openday.

E in più tanti libri da leggere, sfogliare e regalare nel passaggio di testimone tra Libriamoci e #ioleggoperché cui si aggiungono spettacoli, passeggiate e laboratori per divertirsi in famiglia, sperando che il meteo incerto non guasti la festa (meglio controllare con gli organizzatori la conferma degli eventi all’aperto in caso di pioggia).

EVENTI

Varese: diritti dell’adolescenza in piazza tra boxe, street art e musica. I ragazzi si sperimentano tra via Marconi e centro Happiness per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza e venerdì 19 novembre dalle 14,30 – Tutte le informazioni

Varese: Un calicanto per “Facciamo crescere i diritti”, con Amnesty a Villa Mylius. Sabato 20 novembre alle ore 14 nei pressi del Parco Gioia e della panchina gialla la cerimonia con deposizione della targa per i 60 anni di Amnesty International – Tutte le informazioni

Castiglione Olona: sabato 20 novembre dalle 14 alle 19 il Castello di Monteruzzo sarà colorato dall’entusiasmo di tanti bambini e dei volontari che permetteranno loro di vivere momenti ricchi di significato tra laboratori di origami, trucca bimbi, costruzioni, canti, balli e tanti libri, anche in inglese. Dando forma ai diritti dell’infanzia > Qui il programma completo

Malnate: a Malnate due giorni con Le Buon&Pratiche per dire che “Senza plastica c’è più gusto!”. Sabato 20 e domenica 21 tante iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della plastica organizzata dall’associazione tutta al femminile Le Buon&pratiche > Qui tutti i dettagli

Laveno Mombello: torna il Presepe Sommerso per la 42esima edizione. La posa delle statue si terrà sabato 20 novembre e per tutto il periodo festivo accompagnerà i visitatori. Nel weekend cioccolata e musica in piazza > L’articolo

PASSEGGIATE E VISITE GUIDATE

Cuasso al Monte: la tradizionale “Lanternata di San Martino” saltata lo scorso fine settimana per maltempo sarà recuperata domenica sera, per scoprire la magia del bosco di notte, tra meraviglia e tradizione, con partenza alle 17.30 dall’Alpe Tedesco (Parcheggio via al Poncione) > L’evento

Varese: Archeologistics organizza per le giornate di domenica 21 e 28 novembre e 12 dicembre speciali visite guidate alla mostra “Città delle palafitte” allestita a Villa Mirabello con importanti reperti e ricostruzioni sulla vita dell’Uomo all’Isolino Virgina 7 mila anni fa > Scopri di più

Malnate: sabato ai Mulini di Gurone Legamambiente propone “Cammina Foreste Urbane 2021”, con due semplici e brevi passeggiate adatte a tutti nel Parco Valle del Lanza e nel Parco Cintura Verde Sud Varese > L’iniziativa

LABORATORI

Germignaga: Remida festeggia il Natale in colonia. A Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. I laboratori sono rivolti alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

Maccagno: l’Acchiappastorie porta in scena Elmer, l’elefantino variopinto, spettacolo della compagnia Montessori e Brandao in scena domenica 21 novembre alle 16.15 in Auditorium. Ingresso gratuito con prenotazione > Lo spettacolo

Bisuschio: parte nel weekend una rassegna teatrale tutta per ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Si intitola La meglio gioventù, è promossa da Intrecci Teatrali e inizia il 20 novembre con “Il codice del volo” e prosegue il 21 con “Branco di scuola” > La rassegna

Gavirate : un concerto a Gavirate per rivendicare i diritti dei bambini. L’evento musicale “Ho il diritto di crescere felice” reclama i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza con le parole recitate e cantate dagli stessi bambini e ragazzi dei cori della Valcuvia – Tutte le informazioni

Varese: nuovo appuntamento nel pomeriggio di domenica con la rassegna CinemaKids di Filmstudio90 che propone Earwig e la strega, film a cartone animato di Goro Miyazaki (figlio del maestro indiscusso dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki) che rappresenta il debutto dello Studio Ghibli al digitale per parlare con delicatezza e magia di perdita e fiducia> Il film

Gallarate: parte sabato pomeriggio al Melograno di Gallarate il nuovo progetto “Chi mi legge storie”, con un gruppo di lettura gratuito per genitori ed educatori di bambini tra 0 e 6 anni > Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, in omaggio alle prime nevicate in montagna, propongono ai bambini una grande avventura in vetta e anche un albo illustrato gentile, appena uscito, scritto dalla regista varesina Valentina Maselli > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Castellanza: torna il Festival dell’educazione con eventi di pedagogia pratica propone un incontro venerdì sera rivolto ai genitori e poi una conferenza sulle migliori fonti di ispirazione e pratica pedagogica per sabato mattina, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia> Tutte le info

Varese: una serata con consigli e pensieri sul mondo degli adolescenti. Venerdì 19 novembre alle ore 21 in sala Montanari i pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo presentano il libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri” > Tutte le info

Besnate: “Genitori on life”, figli e digitale. Se ne parla in quattro incontri sulla genitorialità alle prese con la tecnologia e i figli, organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali di Besnate > Scopri di più

La foto in apertura ritrae L’albero dei diritti realizzato dai Bambini delle scuole del IC Campo dei Fiori > Leggi l’articolo