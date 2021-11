Eventi per bambini nel weekend dal 26 al 28 novembre tra Varese e provincia

Nell’ultimo fine settimana di novembre si accendono le lucine di Natale in molti comuni (annullati gli eventi a Varese città). Si moltiplicano i laboratori a tema ma anche quelli artistici, creativi e i giochi proposti ai bambini e alle loro famiglie, anche nei musei.

E per le mamme e i papà continuano gli appuntamenti con gli openday per conoscere e scegliere le future scuole dei figli.

GIOCHI E LABORATORI

Germignaga: Remida festeggia il Natale alla ex colonia elioterapica, con tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. Sabato e domenica i laboratori “Che addobbi di Natale” sono rivolti alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

Busto Arsizio: tornano le “Giocomerende” al Museo a Busto Arsizio. Domenica 28 novembre prendono il via gli appuntamenti dedicati alle famiglie con un laboratorio in programma al Museo del Tessile > Scopri di più

Luvinate: laboratori creativi alla Fiera del recupero e del riciclo di Luvinate. L’evento promosso dalla scuola primaria per il recupero di libri, bici, stoffe, giochi di una volta, computer e cibo nella mattinata di sabato 27 novembre al Parco del Sorriso – Tutte le info

Varese: il Museo Castiglioni di Villa Toeplitz propone nelle giornate di sabato e domenica speciali giochi e laboratori a tema archeologico per mummificare wurstel come Anubi, cimentarsi in ricette antiche di migliaia di anni con ArcheoKids Masterchef, costruirsi ciascuno la propria maschera da supereroe ispirandosi a quelle antiche della collezione o sfidarsi in squadra con piratesche cacce al tesoro > Come partecipare

STORIE

Varese – L’autrice varesina Elisa Castiglioni presenta il suo nuovo romanzo “La ragazza con lo zaino verde” ispirato alla vita del nonno partigiano. L’appuntamento è alla libreria Potere ai Bambini di Varese, domenica 28. Saranno presenti ANPI di Varese e di Cardano al Campo – Tutte le info

Gallarate: parte sabato pomeriggio al Melograno di Gallarate il nuovo progetto “Chi mi legge storie”, con un gruppo di lettura gratuito per genitori ed educatori di bambini tra 0 e 6 anni > Leggi qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, in omaggio alle prime nevicate in montagna, propongono ai bambini una grande avventura in vetta e anche un albo illustrato gentile, appena uscito, scritto dalla regista varesina Valentina Maselli > Scopri di più

SI ACCENDONO LE LUCI DI NATALE

VARESE – Due milioni di lucine di Natale dal lago Maggiore a quello di Varese. Sul sito varesedoyoulake.it la Camera di Commercio raccoglie tutti gli eventi delle festività natalizie in provincia di Varese. Presepi, mercatini e giardini illuminati renderanno magico il periodo delle feste – Tutte le info

Busto Arsizio: si accendono le luci di Natale a Busto Arsizio. L’accensione ufficiale delle illuminazioni natalizie è prevista per venerdì in via Milano – Tutte le info

COMO – A Como si riaccende il Natale: torna la “Città dei Balocchi”. Dal 27 novembre al 6 gennaio il centro della città lariana tornerà a colorarsi con il mercatino natalizio e lo spettacolo di luci – Tutte le info

VERBANIA – Pista di ghiaccio, ruota panoramica e lucine per un ricco Natale tra Verbania, Intra e Pallanza. In programma tante manifestazioni per grandi e piccini per tutto il periodo natalizio con spettacoli, attrazioni e molto altro – Tutte le info

SANGIANO – A Sangiano si accende la magia del Natale. La Pro Loco Sangiano, domenica 28 novembre, organizza i “Mercatini sotto la stella”. A partire dalle 10.30, nella bella cornice di Villa Fantoni, una giornata dedicata al Natale. – Tutte le info

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa arriva la pista di ghiaccio e si accendono le lucine. Sulle sponde del Ceresio sabato 27 novembre sarà inaugurata la pista di ghiaccio e saranno accese le luminarie, sia a Lavena che a Ponte Tresa – Tutte le info

VISITE GUIDATE

Varese: Archeologistics organizza per le giornate di domenica 28 novembre e 12 dicembre speciali visite guidate alla mostra “Città delle palafitte” allestita a Villa Mirabello con importanti reperti e ricostruzioni sulla vita dell’Uomo all’Isolino Virgina 7 mila anni fa > Scopri di più

Saltrio: domenica scorsa è stato inaugurato il nuovo Museo all’aperto del Monte Orsa al cui centro campeggia una riproduzione molto fedele e a grandezza naturale di un esemplare di Saltriosauro > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Castellanza: torna il Festival dell’educazione con eventi di pedagogia pratica propone un incontro venerdì sera rivolto ai genitori e poi una conferenza sulle migliori fonti di ispirazione e pratica pedagogica per sabato mattina, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia> Tutte le info

Besozzo: una serata con consigli e pensieri sul mondo degli adolescenti. Venerdì 26 novembre alle ore 20.45 in sala Letture del Comune i pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo presentano il libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri” > Tutte le info

Besnate: “Genitori on life”, figli e digitale. Se ne parla in quattro incontri sulla genitorialità alle prese con la tecnologia e i figli, organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali di Besnate > Scopri di più

PER TUTTI > Si accendono le prime lucine di Natale assieme ad eventi di arte, solidarietà e musica live a colorare il fine settimana > Cosa fare nel weekend