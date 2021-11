Eventi per bambini nel weekend dal 5 al 7 novembre tra Varese e provincia

Tanto sole e pochi nubi, solo nella mattinata di domenica rendono questo primo weekend di novembre ideale per scoprire i colori dell’autunno con passeggiate nei boschi o in riva al lago. Tantissime sono poi le iniziative, i giochi e gli spettacoli da condividere, genitori e figli insieme.

EVENTI

Castelseprio: la festa del baratto con il mercatino dei giocattoli “Piccoli imprenditori crescono” rimandato causa maltempo settimana scorsa, sarà recuperato domenica 7 novembre. Al termine prevista una visita al parco archeologico > Leggi qui

Azzate – in occasione della festa conclusiva di Valbossa In Rosa, sabato e domenica al Belvedere, si potranno gustare castagne e pizza fritta, assieme a letture animate per bambini e festa di “Halloween” con l’associazione genitori della scuola dell’infanzia – Tutte le info

Busto Arsizio: la mongolfiera di Volandia atterra in piazza San Giovanni sabato 6 novembre: tutti potranno salire a bordo per un selfie – Tutte le info

ESCURSIONI

Gazzada: nuovo appuntamento per famiglie lungo la via Francisca con spettacolo teatrale di burattini al termine del percorso > Qui tutti i dettagli

Lavena Ponte Tresa: il lungolago, lo stretto e i cammini di Lavena Ponte Tresa. Una passeggiata ciclopedonale perfetta per tutta la famiglia fra installazioni artistiche e i panorami del Lago Ceresio, ideale anche per chi voglia partire per un viaggio sulle orme degli antichi pellegrini – Tutte le info

LABORATORI

Tradate: ultima domenica di Porte aperte al Centro didattico del Parco Pineta e all’Osservatorio astronomico per questo 2021. Per l’occasione, oltre a giochi e sentieri, i bambini potranno sperimentare laboratori e diverse attività di preparazione all’inverno con “La Locanda degli animali” > L’iniziativa

STORIE E SPETTACOLI

Varese : in scena in doppia replica lo spettacolo “Storia di Nina” allo Spazio Yak, per bambini di tutte le età sabato 6 novembre alla Piramide di piazza De Salvo per il Festival Latitudini – Tutte le Info

Varese: nuovo appuntamento domenica 7 novembre con la rassegna CinemaKids di Filmstudio90. Per l’occasione al Nuovo sarà proiettato Il viaggio del principe, animazione ambientata in un mondo in cui le scimmie parlano e vivono come gli umani > Il film

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, in omaggio alle prime nevicate in montagna, propongono ai bambini una grande avventura in vetta e anche un albo illustrato gentile, appena uscito, scritto dalla regista varesina Valentina Maselli > Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

Cantello – L’autrice Vera Gandini presenterà il suo libro “Quando lo svezzamento è un affare di famiglia” pubblicato da Il Leone Verde per la collana Il bambino naturale sabato 6 novembre all’Antico cascinale Lombardo – Tutte le info

Varese: il nuovo ciclo di incontri online per mamme e papà promosso dalla cooperativa La Casa Davanti al Sole si intitola “Genitori inFormazione” con pedagogisti e psicologi dell’associazione Maestri di strada. Il secondo appuntamento è martedì 9 novembre > Tutto il programma

Malnate: nuovo corso di primo soccorso pediatrico da Sos Malnate in doppia data, giovedì 4 e sabato 6 novembre con gli operatori dell’associazione – Leggi di più

PER TUTTI > Tra castagne, vin brulè, concerti, spettacoli ed escursioni, ecco gli eventi per tutti i gusti in questo primo fine settimana di novembre > Cosa fare nel weekend