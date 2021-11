Eventi culturali a Varese nel 2022, il Comune apre il bando per gli organizzatori

Dopo il bando a sostegno di chi ha svolto iniziative culturali nel 2021, dal Comune di Varese arriva un altro avviso pubblico a supporto del mondo della cultura. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l’avviso per la stipulazione di accordi di partenariato per l’organizzazione di iniziative di interesse pubblico in ambito culturale nell’anno 2022. (guarda qui)

Potranno presentare la domanda le associazioni no profit, le pubbliche amministrazioni, il terzo settore, gli enti ecclesiastici e quelli di carattere privato se privi di scopo di lucro. A queste si aggiungono le associazioni che hanno ottenuto il partenariato triennale 2020/2022 tra cui Tra Sacro e Sacro Monte, Filmstudio 90, Cortisonici, Solevoci, Auto Moto Storiche e Teatro Blu.

Il partenariato per il 2022 sarà concesso a chi organizza iniziative che avranno l’obiettivo di favorire la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura in città. Diverse le tipologie di attività che verranno ritenute valide per la partecipazione: si va dalla musica al teatro, dalla danza al cinema sino alle proposte letterarie. Le manifestazioni di interesse potranno prevedere anche la concessione in uso gratuito di spazi comunali tra cui il Salone Estense e la Tensotruttura estiva dei Giardini.

«L’amministrazione comunale sostiene in modo diretto il mondo della cultura – dichiara l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – con uno stanziamento di risorse che va a supportare competenze, professionalità e iniziative di tutte quelle realtà che portano ad arricchire la proposta culturale della nostra città. Un sostegno economico significativo per il rilancio di un ambito che è stato tra i più colpiti a causa delle restrizioni legate alla pandemia».

La domanda, indirizzata all’Area VII – Servizi culturali museali e turistici, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 13 dicembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune. varese.legalmail.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varese (Via Sacco n.5). Il bando è on-line sul sito istituzionale dell’ente comune.varese.it.