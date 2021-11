Una farfallina di carta per ogni persona transgender uccisa: la manifestazione a Varese

In piazza Montegrappa a Varese, questo pomeriggio (sabato 20 novembre) risuonavano dei nomi.

Erano quelli delle 375 persone transgender, vittime di odio registrate quest’anno nel mondo. Il maggior numero europeo di morti è in Italia: tra il 2008 e il 2020, sono state uccise 42 persone trans.

Un dato in costante crescita e difficilmente stimabile anche a causa dell’assenza di leggi sull’omobitransfobia.

Istituito nel 1990, il Transgender day of demembrance è una ricorrenza della comunità Lgbtqia+ per commemorare le vittime dell’odio e del pregiudizio verso le persone transgender. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo trans di Arcigay.

Un dato preoccupante

Anche quest’anno la transfobia ha causato innumerevoli vittime, per l’esattezza 375 in tutto il mondo. La maggior parte erano transgender donne o “femmes” (il 96%); l’89% di quelle uccise negli Usa erano Bipoc (black, indigenous and people of color, ndr). La più giovane aveva appena 13 anni: l’età media delle vittime è tra i 30 e i 13 anni.

Inoltre, il 58% delle persone aggredite erano sex workers; il 43% delle persone uccise in Europa erano migranti.