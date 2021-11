“Ferite a morte”, a Cassano Magnago lo spettacolo che dà voce alle vittime di violenza

La violenza fisica, economica, psicologica e assistita che molto spesso ha come oggetto le donne costituisce un problema gravissimo, a tratti drammatico, tanto da sembrare insolubile.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica su tale fenomeno il Coordinamento provinciale donne delle ACLI e ACLI provinciali di Varese, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, hanno organizzato uno spettacolo teatrale messo in scena da Piccola compagnia instabile, compagnia che con il teatro veicola messaggi antiviolenza.

Con questa iniziativa il Coordinamento donne ACLI vuole contribuire alla maturazione di una nuova coscienza collettiva, così che personalità e libertà delle donne vengano rispettate e non più calpestate.

Ferite a morte. E se le vittime potessero parlare?

Regia di Stefano Orlandi, con Liliana Maffei e Arianna Talamona.

Giovedì 25 novembre 2021, ore 21:00, c/o Teatro auditorio di Cassano Magnago, piazza San Giulio n.1.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp o SMS al numero 353.4291906 indicando nome e numero di posti da riservare.

E’ necessario essere in possesso del Green pass*.

Sabato 27 novembre, alle ore 20:45, lo spettacolo andrà in replica al Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” di Cairate, via Alberti n.6.