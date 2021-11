Festa degli alberi, a Solbiate la Galvaligi gioca in anticipo

Un sabato dedicato agli alberi e alle attività all’aperto: è la Festa degli Alberi all’istituto comprensivo Galvaligi, frequentato dai ragazzi di Carnago, Solbiate Arno e Oggiona con Santo Stefano.

Al fine di raggiungere il monte ore annuo, la scuola secondaria Galvaligi aveva già calendarizzato un sabato di rientro, dedicato all’importanza dell’ambiente.

«Quest’anno, abbiamo deciso di far coincidere tale rientro con sabato 20 novembre, ovvero il giorno prima della festa degli alberi, perché la nostra scuola è certificata Green School e, quindi, i nostri ragazzi si sono potuti dedicare per una mattinata intera ad attività che avessero a che fare con la natura e il mondo degli alberi: classificazione degli alberi e delle foglie presenti nel nostro ampio cortile e nel parco sul retro, lettura di testi in italiano e in lingua straniera, scrittura di elaborati, disegni e lavoretti con il legno o materiale di riciclo, attività sportive all’aperto nonché un po’ di silvoterapia perchè stare nella natura ci ridà energia e vitalità».

Inoltre, molti bimbi hanno indossato qualcosa di verde o di marrone «per calarci ancora di più in questa giornata speciale e perché anche noi siamo i virgulti del futuro».