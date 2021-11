Finita l’asfaltatura al ponte del Vivirolo, a Giubiano il traffico torna regolare

Si sono conclusi come previsto già oggi, 3 novembre 2021, i lavori di asfaltatura sul ponte del Vivirolo, in via Rodari a Varese.

La riapertura della strada, perpendicolare a viale Belforte ha avuto immediatamente i suoi effetti anche sul traffico intorno all’ospedale del Ponte e in piazzale Kennedy.

I lavori sul ponte erano iniziati a metà ottobre, e hanno causato più volte code e intenso traffico: ieri la situazione di maggiore congestione, con code che sono arrivate appunto fino a piazzale Kennedy e al comparto dell’ospedale del Ponte, rallentando tutto il traffico che doveva attraversare Varese da viale Belforte.