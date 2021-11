Fondazione Ascoli e associazione Caos insieme per sostenere la prevenzione contro il cancro

Prevenzione e ricerca sono i cardini della lotta ai tumori promossa anche dalle ultime due campagne di sensibilizzazione contro il cancro: quella d’oro contro i tumori pediatrici a settembre e poi rosa, a ottobre, contro i tumori al seno. Un impegno in cui si sono passate il testimone Fondazione Giacomo Ascoli, che sostiene bambini e famiglie dell’Oncoematologia pediatrica di Varese e Caos, Centro di ascolto per le donne operate al seno che collabora con la Breast Unit di Asst Sette Laghi e con il Centro di ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria, diretti dalla Prof.ssa Francesca Rovera.



«La sopravvivenza dei pazienti è aumentata tantissimo ma non basta. Alcune patologie oncologiche pediatriche sono ferme al 50-60% di guarigioni, mentre altre arrivano fino al 90-95%, ma quel 5% di mortalità è comunque tantissimo, perché si tratta di bambini e non di numeri», spiega Marta Pillon della Clinica di Onco-ematologia pediatrica di Padova, appena finanziata da Fondazione Giacomo Ascoli per implementare la ricerca contro i linfomi pediatrici e in particolare sulla prevenzione delle recidive basata su indagini biomolecolari. Un sostegno che si inserisce nella logica della costruzione della Rete delle Cliniche lombarde per l’oncoematologia pediatrica avviata negli anni scorsi dalla Fondazione con Asst Sette Laghi.

«Approfondire le peculiarità di ciascuna malattia per arrivare a terapie personalizzate per ogni neoplasia è l’obiettivo – aggiunge Pillon che è anche coordinatrice nazionale del Gdl sui linfomi non Hodgkin pediatrici di Aieop – Obiettivo cui si lavora tutti insieme, anche grazie a piattaforme e reti internazionali cui collaborano non solo medici specialisti di diverse nazioni ma anche vari laboratori di patologia, di genetica, molecolari, farmaceutici o clinici, associazioni e fondazioni. Ciascuno dà un contributo fondamentale per sconfiggere la malattia».

L’importanza del lavoro di squadra è sottolineato anche da Franca Fossati Bellani, pioniera dell’onco-ematologia pediatrica e membro del Comitato Etico dell’Insubria: «La medicina è un’arte data dal lavoro scientifico complesso di studio, verifica e confronto tra diverse discipline per la comprensione e la cura dei malati», afferma. «È molto importante dedicare particolare attenzione ad ogni singolo paziente con quel tumore, non solo alla malattia, investire nella ricerca e cercare sempre il confronto tra tutti gli addetti ai lavori – aggiunge – Intuizioni e soluzioni hanno consentito di aumentare le nostre competenze in tutti i campi della medicina. possono avere applicazioni insperate in diversi campi. Mi piace ricordare che nella storia della lotta al cancro scoperte fatte in oncologia pediatrica si siano rivelate fondamentali anche per gli adulti».

Caos e Fondazione Giacomo Ascoli fanno propri questi principi di collaborazione, di sostegno delle persone nel loro percorso di cura e di investimento in ricerca per sconfiggere insieme i tumori.

Qualche decennio fa il cancro faceva così tanta paura da non essere neppure nominato: si chiamava “il male incurabile”, ma non è più così. Grazie agli sforzi portati avanti negli anni dalla ricerca, oggi dal cancro si può guarire ma perché alla guarigione possano arrivare tutti la strada è ancora lunga e investire in ricerca è indispensabile.