Trattativa polizza sanitaria Intesa, trovato l’accordo anche per gli ex dipendenti Ubi

È stato sottoscritto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin un importante accordo riguardante l’entrata nel fondo sanitario di Intesa San Paolo degli ex dipendenti di Ubi Banca, circa 21mila a cui si aggiungono 4500 pensionati. In provincia di Varese interessati all’accordo sono circa un migliaio di lavoratori .

(nella foto Alessandro Frontini, segretario provinciale Fabi)

Quindi a partire dal 1 gennaio 2022 tutti i dipendenti in servizio e gli esodati provenienti dal gruppo Ubi saranno automaticamente iscritti al fondo sanitario. I familiari dovranno essere iscritti su iniziativa del dipendente dal 1 gennaio 2022 fino al 30 aprile dello stesso anno. entrano nelle prestazioni del fondo dando continuità a a una serie di previsioni che riguardano la sfera del welfare con assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie. Una risposta importante a chi potrebbe essere in difficoltà, tenendo conto dell’aumento del contributo a carico dell’azienda e dei miglioramenti apportati al fondo stesso, come ad esempio la long term care, cioè l’assistenza a lungo termine.

«Viene fissato un altro passaggio importante dopo l’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo del gruppo Ubi – commenta Alessandro Frontini, segretario provinciale Fabi – Sono in corso tutta una serie di trattative di armonizzazione tra le precedenti complessive previsioni e quelle in essere nel nuovo gruppo. Sono trattative complicate viste le differenze di fondo, ma aver incasellato, dopo quella riguardante il fondo di previdenza, anche questa trattativa verso una conclusione positiva fa capire quanto siano importanti i tavoli negoziali in un sistema del credito in profonda e veloce mutazione».