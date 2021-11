Football, nel torneo del “Franco Ossola” la spuntano i Gorillas

Partite veloci, quasi senza sosta, per testare le gambe e i giochi d’attacco e difesa in vista della prossima stagione e per regalare al pubblico una giornata di spettacolo sportivo. Lo stadio “Franco Ossola” ha ospitato domenica 7 novembre un triangolare di football americano che ha visto in campo i padroni di casa dei Gorillas Varese oltre ai Blue Storms Busto Arsizio e ai Rams Milano.

Galleria fotografica Amichevole di football americano al Franco Ossola 4 di 31

A vincere il torneo sono stati proprio i Gorillas, che hanno battuto 6-0 i Rams per poi ripetersi nel match contro i Blue Storms terminato con il punteggio di 12-8. I bustocchi, rinforzati dalla presenza del quarterback Andrea Fimiani oggi in Serie A con i Guelfi Firenze, avevano vinto il primo incontro della giornata con i Rams per 6-0.

La formula prescelta era quella di disputare due quarti – un totale di 40′ – in ogni incontro (per questo i punteggi sono rimasti bassi): sono scaturite partite vivaci che sono state gradite dai tifosi e dagli appassionati presenti.

Servizio fotografico di Roberto Gernetti per VareseNews