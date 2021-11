Football e spettacolo al “Franco Ossola” con il torneo dei Gorillas Varese

Il football americano – a proposito: complimenti alla Nazionale neo campione d’Europa – torna a calcare il prato del “Franco Ossola”, un terreno di gioco che negli ultimi anni è sembrato avere una vocazione anche per questa disciplina.

L’appuntamento è per domenica 7 novembre quando avrà luogo un inedito torneo triangolare tra Gorillas Varese, organizzatori della kermesse, Blue Storms Busto Arsizio e Rams Milano, il tutto accompagnato da una carica di musica, spettacolo e uno street food village per creare un evento a 360 gradi tra sport e divertimento. (foto Samuele Filippi)

Il torneo sarà a ingresso gratuito e prenderà il via a mezzogiorno (cancelli aperti dalle 11) con gli inni nazionali italiano e americano – cantati dal vivo da Noemi Conti – che serviranno ad aprire le danze. I primi a scendere in campo saranno i Blue Storms opposti a quei Rams allenati da Randy Beverly Jr. che rappresentano una delle franchigie più storiche di questa disciplina in Italia: il match, come i successivi, sarà sulla distanza dei due quarti.

Alle 13 toccherà ai Gorillas tornare in campo dopo una lunghissima assenza, visto che la formazione varesina ha preferito non disputare la scorsa stagione a causa del covid. I biancorossi guidati dal confermato coach Tony Monza prima affronteranno i Rams e poi daranno vita, nell’ultima partita delle ore 14, a un derby accesissimo con gli storici rivali dei Blue Storms di coach Marco Ferrari.

Terminato il torneo principale, il campo sarà utilizzato per una dimostrazione di flag football nella quale la squadra under 13 dei Gorillas giocherà con la under 17 dei Blue Storms. Le premiazioni inizieranno intorno alle 16 ma nel frattempo, tra un match e l’altro, ci sarà tanto spazio per lo spettacolo con le coreografie hip hop della scuola Antea Danza Varese del maestro Alex Lovisetto. L’offerta gastronomica è curata dall’Associazione Promoearte mentre tra gli ospiti è atteso anche il sindaco Davide Galimberti. Per entrare allo stadio di Masnago – dove saranno in vigore le misure anticontagio – è richiesto il green pass.