In forte aumento i ricoveri per Covid all’ospedale di Varese che riapre la terapia intensiva

Sono 40 i pazienti ricoverati negli ultimi tre giorni all’ospedale di Varese a causa del Covid. Sono stati 13 martedì, 14 mercoledì e 13 ieri. Lunedì erano 48 in tutto tra vaccinatin e non vaccinati

61 PAZIENTI COVID ALL’OSPEDALE DI VARESE

Attualmente, l’Asst Sette Laghi conta 61 degenti positivi oltre a 4 persone ancora in attesa dell’esito del tampone. La quasi totalità è seguita nell’hub Covid diretto dal professor Francesco Dentali e nel reparto infettivi guidato dal professor Paolo Grossi.

RIAPERTA LA TERAPIA INTENSIVA

Rispetto a inizio settimana, peggiora la situazione a livello di gravità: è stata riaperta una terapia intensiva dedicata che, questa mattina, aveva tre degenti in condizioni critiche. Sono 13 i caschi Cpap utilizzati. Indicatore critico è il saldo quotidiano tra nuovi ricoveri e dimessi che, negli ultimi giorni, vede sempre un aumento di ingressi rispetto alle uscite di pazienti Covid.

LA SITUAZIONE ATTUALE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO

Rispetto all’anno scorso, la situazione è differente: il 26 novembre 2020 in Lombardia c’erano 8114 persone ricoverate nei reparti covid ( con un calo di 246 rispetto al giorno precedente) mentre oggi ce ne sono 740 ( in aumento di 11), in terapia intensiva erano occupati 942 letti ( +10) contro i 74 di oggi ( +2 rispetto al giorno precedente).

La positività sui tamponi era del 12,2% e oggi dell’1,6% a fronte, però, di un’azione di testing molto più diffusa: 42.063 effettuati nel 2020 contro i 143.541 di ieri.