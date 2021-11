Fotografare le stelle, cinque lezioni con l’Osservatorio astronomico di Tradate

La lunga stagione di eventi 2021 all’Osservatorio astronomico di Tradate si concluderà con una novità assoluta proposta ai frequentatori ed agli appassionati delle osservazioni del cielo, il corso di Astrofotografia

Il corso partirà martedì 23 novembre alle 21 e in cinque serate via web, ricche di interventi di qualificati fotografi astronomici permetterà a tutti gli appassionati di apprendere le tecniche per fotografare al meglio costellazioni, pianeti e le meraviglie del cielo, usando il telefono cellulare che tutti noi ci portiamo appresso ogni giorno. «L’esordio di un fotografo astronomico appassionato di ogni età parte con strumentazioni semplici – spiega che il responsabile scientifico dell’Osservatorio Federico Manzini che ha selezionato ed invitato gli esperti – Successivamente gratificati dai risultati, si passa all’utilizzo dei telescopi professionali».

«Il sostegno che il progetto “Arte & Scienza: semi di cultura” ha ottenuto dalla Fondazione comunitaria del Varesotto, quale maggiore sostenitrice, unitamente al lavoro costante delle guardie ecologiche del Parco Pineta e alla collaborazione della cooperativa sociale Astronatura, ha permesso di organizzare una lunga stagione di eventi culturali, musicali, teatrali ed osservativi – spiega il presidente della Foam Fabrizio Piacentini – Eventi molto graditi e partecipati ai nostri visitatori di ogni età. Venti domeniche di apertura della struttura da giugno a novembre, rispettando le normative e le cautele imposte dall’epoca Covid, sono un bilancio importante che anche l’Amministrazione tradatese ha sostenuto. In autunno al tradizionale corso di Astronomia di base appena concluso abbiamo voluto affiancare anche questa assoluta novità il corso di Astrofotografia che siamo certi risulterà partecipato e gradito a tutti gli appassionati».

Qui potete leggere e caricare il programma del corso e tutti i dettagli per l’iscrizione