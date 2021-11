Fotografi in prima linea, a Gallarate uno straordinario film documentario

Nell’ambito della rassegna cinematografica “Un posto nel mondo”, il Circolo Acli di Gallarate e le sezioni di Emergency di Varese e Busto Arsizio invitano alla proiezione del film “In prima linea”, documentario di Francesco Del Grosso e Matteo Balsamo .

La guerra raccontata attraverso l’obiettivo di tredici fotoreporter, che con i loro scatti hanno mostrato l’inferno, gli orrori, le sofferenze e le cicatrici indelebili della guerra.

Le voci, le fotografie e i ricordi di uomini e donne diventano le tappe di un viaggio fisico ed emozionale tra passato e presente. Perché la prima linea non è solo dove si spara e cadono le bombe, ma ovunque si “combatte” quotidianamente per la sopravvivenza.

Il film racconta tre generazioni diverse di fotografi. E in parallelo diversi conflitti, dal Vietnam all’assedio di Sarajevo, fino alla Siria.



L’appuntamento è per mercoledì 24 novembre alle ore 21.00 nella Sala Rimoldi delle ACLI di Gallarate, in Via Agnelli 33.

Obbligo di Green pass; è gradita la prenotazione per email gallarate@aclivarese.it .