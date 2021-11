Freddo in aula al Casula, la Provincia di Varese: “Guasto tecnico, stiamo intervenendo”

Protesta degli studenti dell’Itet Casula di Varese che lamentano che i riscaldamenti sono sempre spenti e loro sono costretti a tenere le finestre aperte secondo il regolamento scolastico per prevenire la diffusione del covid.

Galleria fotografica Freddo in classe, sciopero degli studenti dell’Itet Daverio Casula Nervi di Varese 4 di 12

La spiegazione del problema arriva da Mattia Premazzi, consigliere provinciale delegato alla Formazione che lavora in costante collegamento col collega Corrado Canziani, delegato alle strutture scolastiche: «Il problema è tecnico, c’è stato un guasto alla caldaia, in particolare si tratta di un problema elettronico al controllo delle sonde – spiega Premazzi -. Con le finestre aperte per cambiare l’aria e il freddo di questi giorni alcune sonde sono andate in tilt. Siamo al lavoro dalla serata di lunedì 29 novembre con la ditta che si occupa di manutenzioni per risolvere il problema. Chiediamo un po’ di pazienza e comprensione, è un guasto come quelli che possono capitare nelle case di ognuno. Di certo non vogliamo tenere al freddo gli studenti, questo lo posso assicurare».