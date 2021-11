Futura Volley, brutto stop in casa: Sassuolo si prende i tre punti

Momento complicato per la Futura Volley Giovani impegnata nel campionato di A2 femminile: la squadra bustocca è andata al tappeto nel match interno contro Sassuolo, con le emiliane che si sono prese tutti e tre i punti (1-3) e avvicinando così le Cocche in classifica.

Dopo cinque incontri, la squadra di Lucchini ha solo 8 punti in carniere e – pur dovendo recuperare il match con Marsala e avendo già effettuato il turno di riposo – vede allontanarsi il gruppo di testa comandato da San Giovanni in Marignano a quota 18 e da Brescia a 16.

Contro Sassuolo, le bustocche avevano ipotizzato una vittoria piena e invece la gara di Castellanza si è trasformata in un incubo e una brutta battuta d’arresto. Dopo una buona partenza nella quale la Futura ha vinto il set ai vantaggi (26-24) rispondendo colpo su colpo alle ospiti, la Green Warriors ha preso il sopravvento andando a segno con continuità in attacco grazie alla regia di Balboni e ai punti di Gardini (23) e Busolini (19 su 23 palloni schiacciati!).

Se il secondo parziale era sembrato un intoppo (20-25), il terzo è stato davvero da dimenticare per Busto, battuta di ben sette lunghezze (18-25) con Gardini a martellare anche dal servizio. La squadra di Lucchini (21 i punti di Bici, 18 di Angelina) si è allora arroccata nel quarto set provando a prolungare il match sino al tie-break ma Sassuolo non ha mollato di un centimetro. Ne è uscito un parziale infinito, con le emiliane che hanno avuto ben 11 match ball per poi chiudere la gara sul 35-37.

Mercoledì 17 Lualdi e compagne saranno chiamate a una pronta riscossa: la Futura disputerà l’infrasettimanale sul campo della Teodora Ravenna, fino a qui quarta forza del campionato. Se Busto vorrà ripartire davvero però, non dovrà farsi distrarre né dal blasone né dalla classifica delle avversarie.