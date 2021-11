Gallarate celebra domenica la festa del 4 novembre

Gallarate celebrerà domenica la festa del 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale.

Il corteo si muoverà dal cimitero verso il Monumento dei Caduti di piazza Risorgimento, cui seguirà anche un momento in municipio.

Nel frattempo si è già tenuto il primo momento di commemorazione, nella mattina di giovedì 4 novembre, con la Santa Messa, il corteo e l’omaggio ai Caduti nel quartiere di Cedrate, dove – per ragioni storiche – l’anniversario è sempre stato celebrato in forma autonoma, anche per la presenza di un’area monumentale specifica in via Montesanto.

Quest’anno hanno presenziato per il Comune anche il vicesindaco Rocco Longobardi e l’assessore al sociale Chiara Allai. Oltre all’omaggio in via Montesanto (con targa al Milite Ignoto) c’è stato un momento con i bambini della scuola alla targa che alle scuole medie ricorda tre partigiani, nel ricordo della Resistenza come compimento del Risorgimento e tutela dell’Unità nazionale. La conclusione al “circolone”, con l’omaggio alla lapide dei Caduti e poi con l’aperitivo che un tempo era dei reduci del quartiere.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA a GALLARATE

Ore 10.00 Ritrovo per formazione corteo presso il Cimitero Centrale.