A Gallarate si presenta “Coccoladieta”, il diario alimentare per aiutare a rimettersi in forma

Il Coccoladieta è il primo diario alimentare ideato per accompagnare con dolcezza, lungo 100 giorni, le persone in cerca di una nuova silhouette. La nuova edizione di questo volume, scritto e ideato da Elisa Origi, sarà presentata sabato 27 novembre alle 18 al Gaya social Café di via Trombini 2 a Gallarate.

Non si tratta soltanto di un accompagnamento metodico alla dieta: seguire un programma alimentare significa tornare a prendersi cura del proprio corpo, e per farlo, c’è bisogno di tanta indulgenza e pazienza verso se stessi. Pagina dopo pagina, nel Coccoladieta si trovano spunti di riflessione e un invito a trascrivere, insieme ai pasti della giornata, suggestioni e difficoltà personali, e ancora, “bonus track” e “pensieri stupendi” per aggiungere dritte e spunti emozionali.

La grafica del diario è stata studiata con una precisa filosofia cromatica e linee tenere, accoglienti, a tratti anche buffe, proprio per offrirsi come pagine amiche in un momento sempre più delicato di quello che possa sembrare: quello della dieta.

Durante la presentazione interverranno Stefano Cattorini, biologo nutrizionista ed Elisa Origi, autrice.