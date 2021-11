Gatto intrappolato da 8 giorni nella canna fumaria: i vigili del fuoco lo salvano a Maccagno

Un gatto è caduto all’interno di una canna fumaria di uno stabile disabitato a Maccagno con Pino e Veddasca in via Mameli. L’animale è precipitato per circa sei metri all’interno del cavedio era intrappolato da otto giorni.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco dal distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada.

Gli operatori hanno prima tentato di recuperare il felino calando un contenitore con del cibo, successivamente si è reso necessario praticare dei fori nella canna fumaria che hanno permesso all’animale di uscire e di essere catturato.

Le operazioni si sono svolte in collaborazione con le guardie zoofile della provincia di Varese e con gli agenti della polizia locale del comune di Maccagno. Il gatto è stato affidato a una signora residente in zona che si è resa disponibile ad accudire l’animale. (immagine di repertorio)