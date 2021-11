A Gavirate, letture di Betty Colombo, un flash mob e uno spettacolo teatrale per dire no alla violenza alle donne

Tanti gli eventi in programma giovedì 25 novembre a Gavirate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Primo appuntamento alle ore 10:00 presso la macchina rossa in via Marsala con le letture e i racconti di Betty Colombo.

Alle ore 17:00 in Piazza Matteotti ci sarà un flash mob a cura della scuola di danza 360 con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi della scuola Carducci e dell’Isis Stein di Gavirate.

Venerdì 26 novembre, con inizio alle ore 20:45, nell’Auditorium comunale di via Fermi ci sarà lo spettacolo teatrale: “Tutto quello che volevo dirti” di e con Cinzia Spano.

Prima dello spettacolo l’Associazione Donna Sicura presenta le sue attività.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio il greenpass.

Prenotazioni alla biblioteca Gavirate 03 32 74 82 78